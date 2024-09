Novorozenci zemřeli kvůli kontaminované výživě: Slova zdrcené maminky

Sepse způsobená bakterií Bacillus cereus pronikla do jejich tělíček, která byla závislá na speciální výživě podávané přímo do žil. Kontaminovaná výživa TPN, což je zkratka pro totální parenterální výživu, se stala jejich smrtící dávkou. Ještě děsivější je fakt, že k této tragédii došlo ve třech různých nemocnicích.

Maličký Yousef zemřel v nemocnici v Londýně, zatímco Aviva a Oscar podlehli infekci v jiných zdravotnických zařízeních. Jak mohlo dojít k tomu, že v institucích, které mají chránit lidský život, došlo k takovému selhání?

Britský deník Daily Mail informoval, co ukázalo vyšetřování. Společnost ITH Pharma podle něj neprovedla dostatečné posouzení rizik při výrobě infuzní výživy v letech 2009 až 2014. Výživa byla i přes to od května do června 2014 používána v devíti různých nemocnicích ve Spojeném království a onemocnělo z ní dalších 17 dětí. Firma se bránila tvrzením, že nebyla informována o předchozím rozšíření bakterie.

Rodiče Yousefa, Avivy a Oscara prožívají nesnesitelnou bolest. „Bylo mi řečeno, že už pro něj nemohou nic udělat,“ svěřila se deníku Yousifova matka Ghanda Al Kharboushová. „Požádala jsem je, aby přestali s tím, co dělají. Chtěla jsem ukončit jeho bolest,“ vzpomínala na nejhorší chvíle v životě Ghanda, když jejího syna odpojili od přístrojů.