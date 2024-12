Poprava vlivného miliardáře u hotelu Hilton: Monopoly jako inspirace pro vraždu a záhady čísla 286

Konspirace spojené s číslem 286 v souvislosti s atentátem na Briana Thompsona zaplavily v posledních dnech sociální sítě. Většinu z nich spojuje jedno číslo - 286. Internetoví detektivové upozornili na to, že Mangioneho účet na platformě X obsahuje přesně 286 příspěvků a obrázek Pokémona Brelooma, který má v Pokédexu stejné číslo. Podobně nápadnou shodou je vzdálenost mezi místem vraždy ředitele zdravotnického giganta UnitedHealthcare a místem Mangioneho zatčení – 286 mil.

Číslo si mnozí spojují s biblickým příslovím 28:6: „Lepší je chudý, který chodí v bezúhonnosti, než bohatý, který je pokřivený ve svých cestách,” cituje Bibli Daily Mail. Tato pasáž je interpretována jako odraz Mangioneho odporu vůči korporátní nenasytnosti osobám, jako byl Thompson. Pozornost si zaslouží i symbolika čísla ve zdravotnické terminologii, kde kód 286 označuje zamítnutí žádosti z důvodu nedodržení lhůty na odvolání.

Inspirovaly ho Monopoly?

S další teorií přišla uživatelka TikToku s přezdívkou Lindsunhinged. Ta tvrdí, že mladý vrah si naplánoval i vlastní zatčení ve fast foodu McDonald's. Inspirací mu podle ní prý byla ikonická pravidla hry Monopoly.

„Napadlo mě, že když hodíte třikrát za sebou dvě stejná čísla, jdete okamžitě do vězení. Dva, osm, šest – to je stopa," tvrdí dívka. Podle ní také Mangione nemohl jednat sám a měl záměrně vytvořit podmínky pro své zatčení. Někteří se dokonce domnívají, že Mangioneho cesta do Pensylvánie byla odkazem na ikonickou hru Pennsylvania Railroad.

Vražda v srdci Manhattanu

Padesátiletý generální ředitel UnitedHealth Brian Thompson byl zavražděn na newyorském Manhattanu minulou středu ráno, když šel sám z nedalekého hotelu do hotelu Hilton, kde se konala výroční konference pro investory mateřské společnosti UnitedHealthcare.