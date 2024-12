Nevyjasněná vražda dětské Miss JonBenét: Případ uzavřeme, věří nový šéf policie

Policie v Boulderu v Coloradu oznámila, že je blíže než kdy dříve k vyřešení vraždy šestileté JonBenét Ramseyové. Dívka byla nalezena mrtvá v suterénu rodinného domu, a zatímco případ provázely chyby a nejasnosti, příchod nového policejního šéfa a uvedení dokumentárního pořadu Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey na Netflixu znovu přitáhly pozornost veřejnosti.

Stephen Redfearn, který nastoupil do funkce na začátku roku 2024, se rozhodl učinit z vyřešení tohoto 28 let starého případu svou hlavní prioritu. „Toto vyšetřování bude vždy prioritou policejního oddělení v Boulderu,“ ujistil veřejnost Redfearn. Pod jeho vedením byl na případ přidělen nový tým odborníků a moderní zdroje. Ty podle něj posílí reálné šance na vyřešení záhady. „Zkazili jsme to od samého začátku. Teď, s novými lidmi, to můžeme konečně napravit,“ prohlásil optimisticky zdroj z policejního oddělení pro deník New York Post.

Chyby z minulosti, včetně nedostatečné kontroly místa činu a špatného sběru důkazů, výrazně ovlivnily šance na vyřešení případu. Bývalý policejní šéf Mark Beckner v roce 2015 dokonce přiznal, že tyto chyby vážně narušily vyšetřování a zpomalily postup k nalezení vraha. Podle otce JonBenét, Johna Ramseyho, navíc existují předměty z místa činu, jež nebyly nikdy podrobeny důkladné analýze.

Video Malá Miss smrt. Dětská královna krásy JonBenét Ramsey byla zavražděná v šesti letech. - Videohub Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

„Došlo k hrozným selháním, ale věřím, že případ může být vyřešen, pokud policie přijme pomoc zvenčí,“ uvedl John, který dlouhodobě kritizuje uzavřenost boulderské policie vůči externím odborníkům. „S novým policejním šéfem zvenčí doufám, že přijmou nabízenou pomoc, aby se případ vyřešil,“ dodal. Policie nyní sází na moderní technologie, včetně pokročilé analýzy DNA, a plánuje využít genealogické databáze, které pomohly vyřešit jiné dlouholeté případy. Rok 2025 by tak mohl být zlomovým. „Je to naše šance. Tento rok by mohl být tím, kdy případ konečně vyřešíme,“ řekl jeden z vyšetřovatelů s nadějí.