35 hodin v potopené lodi: Pár přežil nehodu v Egyptě díky vzduchové bublině

Pondělní ztroskotání výletní lodi u egyptského pobřeží v Rudém moři stálo život několik lidí, včetně jednoho muže ze Slovenska. K možným obětem se málem přidal i belgický pár, který na lodi přežíval dlouhých 35 hodin. Podařilo se jim to díky vzduchové bublině.

Lucciana a Christophe se vydali na idylickou plavbu napříč nádherným Rudým mořem. Kdyby však tušili, jak výlet dopadne, nejspíš by na palubu nenastoupili. Když se loď začala potápět, voda je doslova obklopila. „Nechápeme, jak je možné, že zrovna my jsme skončili v bublině,“ řekl Christophe deníku Bild. „Mimo telefon, přes který teď mluvím, jsme na té lodi přišli úplně o všechno. Jsme naživu a to je hlavní, ale všechny naše věci jsou pryč,“ dodal.

Páru se podařilo přežít díky ohromnému štěstí. Vytvořila se totiž kolem nich vzduchová bublina, ve které vydrželi neuvěřitelných 35 hodin. Podle experta měli ohromné štěstí. „Záleží, v jaké pozici na dně se potopená loď nachází, ale může se tam snadno vytvořit vzduchová bublina. V té se dá volně dýchat, dokud v ní zbývá kyslík,“ řekl Philippe Epelbaum, odborník na ponorky. „Avšak přežít takto více než čtyři hodiny je ohromné štěstí. Vydržet přes třicet hodin, jako tento pár, je jako znovu se narodit,“ řekl.

Jachta Sea Story ztroskotala v pondělí s více než 40 lidmi na palubě. Během neštěstí zemřeli minimálně čtyři lidé, další se pohřešují. O život přišel bohužel i Slovák Michal (†48), který byl na lodi s manželkou a synem.