Milena (†17) zemřela při krmení prasat: Napadla ji agresivní svině

Když rodiče před pár dny pověřili svou sedmnáctiletou dceru Milenu, aby nakrmila hospodářská zvířata, netušili, co strašlivého se stane. Když se dívka ráno podle dohody vydala do kotce nakrmit prasata, zaútočila na Milenu agresivní prasečí samice. Ta teenagerce nedala sebemenší šanci na přežití. Její bezvládné tělo na farmě objevili blízcí až po několika hodinách.

Incident se odehrál v ruské vesnici Ushanka. Sedmnáctiletá Milena slíbila rodičům, že až odjedou do města, postará se o jejich hospodářská zvířata. Nedělala to poprvé, rodiče proto neměli žádné obavy. To ovšem netušili, jaký horor nastane po jejich odjezdu.

Když dívka vstoupila do prostor kotce a chtěla nakrmit prasata, srazily ji na zem agresivní samice. Poté, co Milena skončila na zemi, měla se k ní seběhnout další prasata a začala na dívku také útočit. Podle německého deníku Bild utrpěla Milena několik zranění v oblasti hlavy.

Dalo se neštěstí zabránit?

Útok zvířat byl natolik brutální, že dívce praskla stehenní tepna a vykrvácela. Zatímco Milena již bez známek života ležela v tratolišti krve v kotci, nemohli se rodiče dceři na statek telefonicky dovolat. Nakonec kontaktovali sousedy, zda by nemohli Milenu zkontrolovat. Šokovaní známí ihned na místo zavolali záchrannou službu, bohužel mladé dívce již nebylo pomoci.

Rodiče smrt dcery velmi zasáhla. Otec ovšem pro ruská média přiznal, že samice byla vždy útočná a agresivní. Zůstává tedy otázkou, proč dceru k nebezpečnému zvířeti o samotě pouštěl. Tragédie se dotkla i Milenina přítele Vladimíra, který jí na sociálních sítích zanechal dojemný vzkaz. „Navždy zůstaneš v mém srdci,“ napsal mladý Rus.

Případ řeší policie

Celou tragédii nyní prošetřuje tamní policie. „Okolnosti, které přispěly k tragédii, se v současnou chvíli objasňují. Pokud budou nalezeny odpovídající důvody, bude zahájeno trestní řízení,“ uvedlo státní zastupitelství Krasnojarského území.