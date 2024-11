Policie převezla do Česka sedm hledaných zločinců: V Argentině dopadli odsouzeného za znásilnění dítěte

Čeští policisté v minulém týdnu eskortovali z evropských států do ČR šest hledaných lidí. Z argentinského Buenos Aires navíc dopravili do Prahy muže odsouzeného za znásilnění dítěte. Na webu to dnes uvedl mluvčí policejního prezidia David Schön. Doplnil, že policie na základě evropských zatykačů zadržela na českém území sedm dalších hledaných a předala je zahraničním kolegům.