Muž u Luže na Chrudimsku spadl s paraglidem: Pro zraněného přiletěl vrtulník, hledal ho i psovod

Poblíž Srbců, místní části Luže na Chrudimsku, dnes kolem poledne spadl a zranil se paraglidista. Pomoc si přivolal sám, letečtí záchranáři muže narozeného v roce 1966 transportovali do nemocnice. Příčiny nehody i to, z jaké výšky se zřítil, policisté zjišťují. ČTK to sdělila mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

Paraglidistu, který po pádu nevěděl, kde se přesně nachází, hledali policisté včetně psovoda, i hasiči a ze vzduchu vrtulník. Po půl hodině byli úspěšní letečtí záchranáři.

Mezi obcemi Ronov nad Doubravou a Bousov také dopoledne musel nouzové přistát větroň. V letadle byl pilot a spolucestující, oba vyvázli bez zranění. Alkohol v krvi u pilota policie nezjistila.