S neuropatií (necitlivost nervů v končetinách) přišel do ostravské Fakultní nemocnice Pavel Č. (53). Když se mu péče nelíbila, vykřikoval, že ordinaci vystřílí, a že potom zajde se stejně zvráceným úmyslem i do školy. Bylo to těsně po prosincovém masakru ve škole v Praze. Nyní se za to zpovídá u soudu.