Školáci pořádají tajné bitky po vzoru bojové organizace Clash of the Stars: Případy řeší policie

Zájem o česko-polskou organizaci bojových sportů Clash of the Stars i přes některé kontroverze neustále roste. Gala večery, kde se proti sobě utkávají v zápasech primárně celebrity či influencerská scéna na amatérské úrovni, sledují často i žáci základních škol. Ti se ale kromě sledování přenosů čím dál častěji uchylují k tomu, že organizují vlastní boje v ulicích.

Dolní Bukovsko, Litomyšl, Praha nebo Kolín. Nejen v těchto městech se dle zjištění serveru iRozhlas.cz rozmáhá mezi školáky fenomén inspirovaný česko-polskou organizací bojových sportů Clash of the Stars, kde mezi sebou soupeří amatérští bojovníci z řad influencerů či celebrit. Děti si zakládají profily, na kterých představují jednotlivé „zápasníky“ a vybízí, aby se do bojů přihlašovali další.

Školáci se snaží své „dospělé idoly“ napodobovat i v prezentaci na sociálních sítích. Tam se děti před bitvami často vzájemně urážejí, čímž se otvírá prostor ke kyberšikaně. I když v Clash of the Stars mezi sebou soupeří často amatéři, prochází před bitvami tréninky pod dohledem trenérů a na místě je vždy přítomen lékař. To se v případě pouličních zápasů mezi školáky ale neděje.

Perou se i dívky

Případem v Litomyšli, kde se na fotbalovém hřišti sešlo několik školáků v boxerkách a rukavicích, se již zabývá policie. „Několik desítek mladých lidí bylo údajně jakožto přihlížející na fotbalovém hřišti, kde měli být nějací zápasníci v boxerských rukavicích. V této události probíhá prověřování a policisté zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z výtržnictví,“ uvedla pro server tisková mluvčí policejního krajského ředitelství Pardubického kraje Markéta Janovská.

Podobný případ se měl odehrát i na jihu Čech, kde proti sobě měly soupeřit dokonce dvě dívky. Incidenty se zaobírají i jednotlivé školy, které se snaží před možnými riziky varovat rodiče. Může totiž stačit málo a nezkušené děti se mohou navzájem velmi vážně zranit.

Promotér radí: Choďte radši do oddílů

O tom, že by souboje inspirované Clash of the Stars mezi dětmi probíhaly, neměl promotér organizace Tomáš Linh Le Sy do nedávna ani tušení. „O ‚dětských clashích‘ jsem zatím neslyšel, takže nemohu příliš soudit. Určitě by se však vždy mělo jednat o takovou zábavu, aby se nikomu nic nestalo. Líbí-li se dětem bojové sporty, není nic jednoduššího, než se do nějakého oddílu zapsat,“ popsal své pocity Le Sy.