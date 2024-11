Přítel sestřičky Mackenzie brutálně zabité v Maďarsku: Vraždě jsem mohl zabránit!

Vrah původem z Irska v Budapešti zabil Američanku Mackenzie Michalskiovou. Mladičkou turistku znásilnil, zavraždil, tělo naložil do kufru a vyhodilu u jezera Balaton. Smrt mladé ženy si teď nejvíc vyčítá její přítel, se kterým do Maďarska původně měla jet. Kvůli hádkám a nevyhnutelnému rozchodu ale nakonec zůstal doma ve Spojených státech a Mackenzie odletěla do Evropy s kamarádkou.