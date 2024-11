Narkoman na Jičínsku prý brutálně znásilnil svou partnerku: S nožem v ruce a před zraky syna

Policisté na Jičínsku vyšetřují nevysvětlitelné chování drogově závislého devětadvacetiletého muže, který podle vyšetřování bil svou expřítelkyni. Kromě toho ji před jejím malým synem vyhrožoval nožem a domáhal se sexuálního styku. Pachatele policisté dopadli, hrozí mu až deset let odnětí svobody.

Z naprosto neodmyslitelných činů policisté obvinili narkomana z Jičínska. Muž měl údajně brutálním způsobem mlátit svou bývalou čtyřiatřicetiletou partnerku. Několikrát jí vnikl do bytu, odkud odcizil mobilní telefony a další elekroniku.

Podle mluvčí policie KŘP Královéhradeckého kraje Martiny Jandové se útoky s postupem času stupňovaly. „Ženu mlátil, škrtil nebo vyhrožoval s nožem v ruce, aby si vynutil sexuální styk,“ uvedla.

To vše měl dělat za přítomnosti jejího nezletilého syna. Na podaný návrh byl narkoman vzat do vazby. V případě provinění hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.