V Himálaji tragicky zemřel horolezec Ondrej (†34): Bolestivá slova táty!

Sestupujeme dolů, do údolí a těšíme se na pivo. Taková byla slova kamaráda Ondreje Húserky krátce před tragédií, při němž mladý, ale zkušený horolezec Ondrej přišel o život. Alpinista při sestupu ze sedmitisícové hory v Himálaji spadl do trhliny, odkud už nebylo úniku. Přestože Ondrejův dobrý kamarád Holeček dělal, co mu síly stačily, zachránit se mu jej nepodařilo. Dobrodruh zemřel po několika hodinách.

Jak uvedl deník Nový Čas, podle truchlícího otce byl jeho syn výjimečný a skromný člověk. „Viděl jsem, kolik horolezců už zemřelo před mým synem. Věděl, že se to mohlo stát i jemu. Všichni jsme však doufali, že se náš syn vrátí. Nic s tím už neuděláme, věděli jsme, kam jde,“ povzdechl si otec s bolestí v hlase.

Ondreje všichni znali jako skromného a milého muže. Když zrovna nezdolával hory, dělal výškové práce. S lezením začal už na střední škole, kdy se dostal k boulderingu. Postupně zdolával Tatry, Alpy, Patagonii, Pamír i Himálaj, což podle jeho slov zformovalo jeho osobnost.

„Hory a pohyb v nich kompletně formovaly mou osobnost. Vidím za tím radost z pohybu v horách, objevování nových míst, posouvání vlastních limitů, ale hlavně neskutečnou radost z návratů,“ svěřil se v minulosti společnosti Summit, které byl ambasadorem.