Slovenský horolezec se zřítil v Himalájích: Podle českého kolegy spadl do trhliny

Slovenský horolezec Ondrej Húserka při sestupu z himálajské sedmitisícovky Langtang Lirung spadl do trhliny a je nezvěstný, napsal v sobotu slovenský server Aktuality.sk s odvoláním na Slovenský horolezecký spolek James. Ten o Húserkově pádu informoval s odvoláním na českého horolezce Marka Holečka.

Holeček a Húserka v uplynulých dnech podnikli prvovýstup na vrchol Langtang Lirung. Podle spolku by se v neděli ráno místního času (v noci na neděli středoevropského času) měla konat další záchranná akce. „Ondrejovi se při návratu (z vrcholu) stala při slaňování nehoda a důsledkem byl jeho pád do trhliny. Nebylo v silách Máry Holečka vytáhnout ho z trhliny ven, navíc Ondro byl ve špatném zdravotním stavu,“ napsal spolek na facebooku.

„Po návratu (Holečka) do základního tábora a po komunikaci Ondrových nejbližších z rodiny, kamarádů a zkušených slovenských i zahraničních himalajistů, samozřejmě hlavně s místní agenturou, jsou velké snahy dostat se k Ondrovi,“ dodal.

„Věříme, že je ještě malá naděje, že se k němu záchranný tým poskládaný i z dobrovolníků na místě dostane a že se stane malý velký zázrak,“ uvedl spolek. Aktuality.sk napsaly, že poté, co se Húserka propadl do trhliny, Holeček na něj křičel, ale nedostal žádnou odpověď. Pak sestoupil do základního tábora. Dosavadní pokusy o záchranu slovenského horolezce i za pomoci vrtulníku nebyly dosud úspěšné, napsal portál Noviny.sk.