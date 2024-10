Otřesná vražda vychovatelky Katky (†60): Našli ji ubodanou na zápraží vlastního domu

Slovenské Veľké Kapušiny se pomalu probírají z šoku po brutální vraždě vychovatelky Katky (†60). Známá a oblíbená žena, která přes dvacet let pracovala v dětském centru, byla nalezena mrtvá na zápraží svého domu. Do toho se měl pod vlivem drog vloupat dvaadvacetiletý mladík, který měl Kateřinu krátce nato zavraždit.

Katka nedávno oslavila kulaté jubileum. Se svými syny Atillou a Csabou, kteří žijí a pracují v Rakousku, udržovala velmi blízký vztah. Synové i manžel, který byl v době vraždy hospitalizován, se nyní vyrovnávají s nevýslovnou ztrátou. Katčin muž, jenž se léčil se zlomenou nohou, si podle blízkých osob vyčítá, že nemohl být v osudné chvíli doma, aby svou ženu ochránil.

Věděl, že bude sama

Viktor L. (22), který je z vraždy oblíbené vychovatelky podezřelý, pocházel z nedaleké romské osady a znal poměry v Katčině rodině velmi dobře, protože se často potkávali. Katka se nad ním totiž slitovala a platila mu za drobné práce kolem domu. „On věděl všechno. To, že mamka je sama doma, že my dva jsme v Rakousku,“ komentoval mladíkovy pohnutky Katčin syn Csaba.

Policie tvrdí, že ve chvíli, kdy Viktor Katku napadl, byl pod vlivem drog. Do domu se dostal rozbitím skleněné výplně, kde pak na ženu brutálně zaútočil. „S úmyslem usmrtit poškozenou ji dosud nezjištěným ostrým předmětem nejméně dvakrát bodl do zad a nejméně třikrát do ruky. Způsobil jí zranění, která byla neslučitelná se životem, a žena jim na místě podlehla,“ uvedla deníku PLUS Jeden Deň policejní mluvčí Lenka Ivanová.

Nebyla to loupež

První, kdo tušil, že něco není v pořádku, byla Katčina kamarádka Gabriela, která se marně pokoušela s Katkou spojit. Když se vydala k jejímu domu, nikdo neotevřel. Nakonec se sousedy rozbili zámek a objevili Katčino tělo u vchodových dveří. Proč Viktor L. do domu přišel, však zatím není jasné. Podle Csaby si vrah totiž neodnesl vůbec nic. „Nevzal nic. Schované peníze jsme našli,“ sdílel s deníkem zarmoucený syn.

Policie jednala rychle

Policie rychle reagovala a ještě tentýž den dopadla podezřelého mladíka. Viktor L. byl následně obviněn z vraždy a porušování domovní svobody. Soud jej poslal do vazby, neboť hrozí, že by mohl utéct nebo pokračovat v trestné činnosti. Soudce navíc přizval tlumočníka z maďarštiny, aby mohlo být jednání plynulé.

Poslední zpráva od syna

Jedním z nejsmutnějších detailů hrozné kauzy je poslední zpráva, kterou Katka obdržela od Csaby, jen pár hodin před útokem. V této zprávě jí oznámil, že za pár dní přijede na návštěvu a že společně stráví i vánoční svátky. Katka se podle slov syna na setkání nesmírně těšila, aniž by tušila, že se ho už nedočká. Byl to také jejich poslední kontakt.