Mrazivý případ z Vranova: Jozef (25) utýral vlastní matku k smrti

Případ, který otřásl celým Slovenskem, se začal projednávat u prešovského okresního soudu. Jozef R. (25), jediný a vytoužený syn své matky Boženy (†63), je obžalován z její brutální vraždy. Namísto vděku za život ji po letech neustálých hádek a konfliktů připravil o ten její. Důvody, které ho k tomu vedly, jsou nepochopitelné a jeho činy vzbuzují hrůzu.

Vymodlené dítě se změnilo v tyrana

Jozef byl pro svou matku vytouženým dítětem. Jeho otec, který zemřel, byl údajně vůči rodině často nepříjemný, zejména po požití alkoholu, což vedlo k častým hádkám. V domě ve Vranově nad Topľou však po jeho smrti zavládl ještě větší teror. Hádky postupně přerostly v násilía Božena se musela vyrovnávat s neustálým psychickým a fyzickým terorem svého jediného syna.

Večer plný násilí... kvůli večeři

Podle slovenského zpravodajsí Plus JEDEN DEŇ se Jozef v osudný večer vrátil domů od kamaráda, s kterým popíjel. Požádal svou matku, aby mu připravila večeři. Když odmítla, reagoval tak, že ji zfackoval. Jeho matka zůstala po prvním úoku v obýváku s krvácením z nosu, zatímco Jozef se šel vyspat. V noci však došlo k dalšímu útoku. Poté, co mu Božena cestou na toaletu omylem stáhla přikrývku, rozzuřil se a začal ji znovu fyzicky napadat. „Naštval jsem se, protože jsem měl ráno jít do práce. Napadl jsem ji a hryznul do tváře. I do jazyka. Trošku jsem ji škrtil a pak přestal,“ popsal Jozef děsivé události s netečným klidem.

Zbytečná smrt

Jeho matka strávila noc v hrůze a s těžkými zraněními. Ráno se podle Jozefa oba probudili v šest hodin. Božena měla obličej zakrvácený a syn ji poslal, aby se šla umýt. On sám poté odešel k lékaři kvůli žaludečním potížím. Po návratu domů však nalezl svou matku mrtvou. „Našel jsem ji v kuchyni na posteli, hlavu měla položenou na rameni,“ popsal obžalovaný. Jozef přivolal záchranku, ale ta už jen konstatovala smrt, neboť na těle již byly patrné posmrtné skvrny.

Hrozí mu doživotí

Jozef je nyní obviněn z vraždy chráněné osoby, za což mu hrozí 20 až 25 let vězení nebo dokonce doživotí. Navzdory brutalitě jeho činu tvrdí, že matku zabít nechtěl. Obhájkyně Eva Mikulová před soudem prohlásila, že smrt byla výsledkem nešťastných okolností a nikoli záměrem. Případ matkovraha z Vranova nad Topľou je v celém Slovensku široce sledován a otřásá veřejností. Děsivé detaily brutálního násilí, které vedlo k tragédii, vzbuzují u mnohých hluboký smutek a hněv.