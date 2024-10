Zatímco dva „pěšáci“ (30 a 37) vyrazili ze Slovenska do Ostravy připravit pro loupežné přepadení směnárny „půdu“, jejich boss (33) vše platil a organizoval. Dvojka gaunerů si v Ostravě pronajala byt a tipovala si vhodné směnárny k přepadení. Na jednu narazili.

„Využili probíhajícího mistrovství světa v hokeji. V oficiálním fanshopu nakoupili francouzské dresy, čepice a šálu, které chtěli použít jako maskování. Ten večer hrála na šampionátu svůj zápas právě Francie,“ popsal kriminalista Radim Bena s tím, že věci se po loupeži našly odhozené v popelnici.

Statečně se prala

Když gauneři vtrhli do směnárny, loupež se totálně zvrtla. „Jeden z mužů šel s krátkou zbraní v ruce do zázemí za obsluhující ženou, ale zaklaply se za ním dveře,“ pokračoval Bena. Dveře nešly otevřít. Do rvačky se s mužem pustila obsluha, která přes strach kladla tuhý odpor. Přišla jen o klíče od směnárny.

Video Video se připravuje ... Policie chytila dva lupiče, kteří v Ostravě při hokejovém šampionátu přepadli směnárnu PČR

Druhý muž neměl kumpánovi jak pomoci a nevěděl, co dělat, a tak mezitím jen posprejoval kameru. Pak oba s prázdnýma rukama utekli. Dlouhé vyšetřování vedlo ke ztotožnění všech tří mužů. Jde o protřelé recidivisty. Dva z nich sedí ve vazbě, třetí je zatím na svobodě. Všem hrozí za loupež až 10 let vězení.

Skončili v mínusu

Ganuneři se nachystali opravdu dobře. V rámci hokejového šampionátu se dobře ukryli v davu při nákupu maskovacích dresů. Měli rukavice, sprej, dresy a čepice, které nebyly nejlevnější, pronajali si byt. To vše je stálo nemalé peníze. Vzhledem k tomu, že z loupeže neutržili lautr nic, skončili v těžkém mínusu.

Mluvit se jim nechce

Dva z gaunerů chytili kriminalisté, třetí se přihlásil sám, když zjistil, že po něm policie jde. Dojel i s advokátem na služebnu v Ostravě. Tak jako tak skončil ve vazbě. „Dva z mužů byli již trestaní za majetkové delikty, třetí inavíc za násilí,“ uvedl policista Radim Bena. Je možné, že gang plánoval víc loupeží. Muži příliš nespolupracují. Vyšetřování tak stále není u konce.

Přepadená žena ze směnárny byla po loupeži těžce otřesena. Několik dní nebyla schopná vyjít ven z bytu.