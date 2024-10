Vypečený synáček se vloupal k mámě: Rozbil okno, snědl zásoby a na vyprání jí nechal špinavé oblečení

Potomek za všechny peníze je muž (33) z Mostu. Když nebyla jeho máma doma, vlezl k ní do bytu a začal v něm úřadovat. Snědl, na co přišel, a ještě drze nechal v koši se špinavým prádlem své oblečení, aby mu ho vyprala. Žena ale neměla pro synův úlet pochopení, ten tak má co vysvětlovat policii.