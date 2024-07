Syn s nožem v ruce ohrožoval a oloupil mámu! Dopadl ho služební pes Kar

Jako smyslů zbavený se choval mladý muž (25) z Chebu. Nejprve chtěl s nožem v ruce oloupit vlastní mámu, pak vlezl do cizí dílny a po majiteli chtěl něco, čím by si mohl ublížit. Řádění pomatence učinili zadost policisté, nezdárného syna dopadl služební pes Kar. Muž teď zpytuje svědomí ve vazbě.

Povedený syn nejprve vlezl oknem do mámina domu. Ustlal si v obýváku, kde ho žena našla. Radost z potomka poté, co se vzbudil, neměla. „Z kuchyňské linky měl vzít nůž, kterým jí ohrožoval a požadoval při tom finanční hotovost nebo automobil. Poté měl svou matku donutit, aby s ním zajela do bankomatu v centru města,“ popsal chování mladého muže policejní mluvčí Jan Bílek s tím, že syn mámě sebral mobil.

U bankomatu si to ale žena rozmyslela. Když to oznámila synovi, bylo zle. Pronásledoval ji do obchodu, křičel a dotáhl ji zpět do auta. Žena se marně pokoušela utéct. „Syn po ní měl vzápětí hodit mobilní telefon, přičemž mu žena ze strachu předala drobnou finanční hotovost a muž z vozidla utekl,“ uvedl Bílek.

Krátce poté vlezl na cizí pozemek a ukradl boty. Majitel ho vyhodil, to ale „rapla“ nezastavilo. „Vrátil se, vstoupil do dílny, kde se nacházel majitel, po kterém požadoval něco, čím by si mohl ublížit. Když ale zjistil, že muž volá na tísňovou linku policie, z místa utekl,“ vypočetl mluvčí.

To už se mu pobyt na svobodě krátil. Po stopě lupiče se vydal policejní psovod Tomáš Hovorka se služebním psem Karem, který neomylně zachytil stopu výtečníka. „Po chvíli se jim podařilo muže vypátrat a zadržet,“ dodal mluvčí s tím, že kriminalisté muže obvinili z loupeže, krádeže a porušování domovní svobody. Hrozí mu až 10 let za mřížemi, na soud si počká ve vazbě.