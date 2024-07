Zloděj se vloupal do rodinného domu: Nahý pak masturboval na lehátku!

K neobvyklému případu vyráželi na začátku týdne policisté z Bratislavy. Hlídka dostala hlášení o vloupání, a když na místo strážci zákona přijeli, nestačili se divit, co pachatel v cizím domě dělá!

Už při příjezdu bylo patrné, že do domu někdo násilně vnikl. Dveře byly stále otevřené, a tak policisté pojali podezření, že by se pachatel mohl stále nacházet uvnitř. Neváhali tedy, vešli do domu a začali ho prozkoumávat. Když došli na zahradu u zadní části domu, zpozorovali něco opravdu nechutného.

Na lehátku ležel nahý muž a onanoval! Policisté ho okamžitě omezili na osobní svobodě a začali mu pokládat otázky. Dověděli se tak, že muž několik hodin předtím požil omamné látky. Potom přelezl plot domu a na lehátku na opalování v zahradě se rozhodl zpříjemnit si chvilku. O incidentu informovala slovenská státní policie na sociálních sítích.