Mladého dobrodruha málem sežral žralok: Z jeho zubů si nechal udělat náušnice

Mladý dobrodruh se do odlehlých končin vydal spolu se svým kamarádem, se kterým ho spojovala obliba ve volném potápění. Jednoho dne se však dvojice rozdělila a Angus šnorchloval zcela sám. Pod hladinou ho zničehonic zezadu napadl rozzuřený žralok a silně se mu zakousl do paže. „Cítil jsem nesmírnou bolest, myslel jsem, že o ruku přijdu!“ svěřil se deníku Daily Mail. Bdělý hoch se ale nenechal odradit a pohotově vytáhl nožík, který měl vždy při sobě. Běsnícího tvora několikrát bodnul do žaber a znemožnil mu tak další útok. Mořská voda se rychle proměnila v krvavou lázeň, ve které se Angusovi velmi těžko orientovalo.

Jako zázrakem se Angusovi podařilo kvapně doplavat na břeh. Pro zraněného potápěče ihned přiletělo nouzové vojenské letadlo. V nemocnici v blízkém městě podstoupil náročnou šestihodinovou operaci. Ničivá síla ostrých žraločích zubů udělala své. Fragmenty této běloskvoucí smrtelné zbraně dokonce lékaři vyňali z tkáně Angusovy paže. Po třech týdnech intenzivní léčby byl poslán zpět do své domoviny, kde se nyní zotavuje. Podstoupil transplantaci nervových štěpů. „Každým dnem se můj stav zlepšuje,“ pochvaluje si.

Na tuto neskutečně traumatickou událost prý mladík jen tak nezapomene. Ze zubů si jako věčnou připomínku souboje na život a na smrt nechal vyrobit náušnice. Od potápění ho ale útok vodního predátora vůbec neodradil. Ba naopak. Na další potápění v oceánu se moc těší. Doslova se nemůže dočkat, až do slané vody znovu skočí.