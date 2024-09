Rozzuřený divočák napadl v Německu houbaře: Zachránil ho kapesní nůž

Oblíbená volno časová aktivita se proměnila v boj o přežití. Nadšený milovník houbaření z Kelheimu blízké lesy navštěvoval pravidelně. Nikdy se mu však nestalo nic tak hrůzného jako tentokrát. Během chvíle se v jeho blízkosti objevila rozzuřená prasnice.

„Slyšel jsem něco šustit a pak jsem si všiml, že zhruba deset metrů ode mě krouží divoké prase,“ vzpomíná na děsivé okamžiky pro zpravodajství Donaukurier Peter A. „Najednou zaútočila, vyskočila na mě a srazila mě na zem,„ dodává s tím, že se mu nepodařilo rychle z místa utéct. Zvíře ho několikrát silně koplo nohama do žeber a kouslo do ruky. „Byl jsem vyděšený k smrti a myslel jsem, že mě ten divočák zabije."

Peter se snažil bránit, co mu síly stačily. „Někdy jsem si na ni sedl a bodl jí do těla kapesním nožem, dokud se čepel neulomila.“ Vyčerpaná prasnice nakonec po dvaceti minutách náročný duel vzdala. Peter neváhal a okamžitě vzal nohy na ramena. Pouze v ponožkách, bez bot doběhl až ke svému autu, kde potkal dalšího houbaře Haralda H. (62). Ten zavezl zraněného Petera nejprve k sobě domů, kde ho ošetřila jeho manželka a později do nemocnice. Hrůzostrašnou bitku však nebohý houbař jen tak z paměti nevymaže.