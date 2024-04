Podle sousedů chovala divočáka rodina tamního myslivce. „Přitáhli si lesa kde co, pak vždy odjeli pryč a o zvířata se chodili starat kluci z Blovic. Tentokrát to nebylo jinak. Ani nevím, jak dlouho tam to prase měli,“ řekl jeden ze sousedů. Podle něj si myslivec bachyni přivezl ne jako sele ale již jako odrostlejší prase.

Po útoku ji zastřelili

Dobrý úmysl se změnil v drama v neděli vpodvečer. Když bachyni přišel kamarád majitele nakrmit, utekla mu z výběhu na ulici. Několik dalších minut připomínalo slavné scény ze Slavností sněženek. Prase běhalo po vesnici, muž se ho pokoušel dohnat. V tom se mu zprvu snažila pomoci i přivolaná policejní hlídka.

Jenže agresivní bachyně muže při nahánění napadla a zle mu poranila hrudník, břicho a stehno. V tu chvíli policisté zvíře nekompromisně zastřelili.

Město o praseti nevědělo

Zraněného krmiče museli ošetřit lékaři. „Utrpěl středně těžká zranění způsobená prasetem. Při vědomí byl transportován leteckou záchrannou službou na akutní příjem plzeňské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranky Mária Svobodová.

Kdo chov divočáka v zabydlené části povolil, zůstává otázkou. „O tomto slyšíme poprvé, že zde někdo choval divoké prase. Na město se tento problém oficiálně zatím nedostal,“ říká místostarosta Michal Hodek.

VIDEO: Do vnitrobloku v pražském Podolí vběhl divočák. Ohrožoval místní obyvatele, byl proto zastřelen.

Video Video se připravuje ... Do vnitrobloku v pražském Podolí v sobotu 26. 12. 2020 vběhl divočák. Ohrožoval místní obyvatele, byl proto zastřelen. Aktu.cz