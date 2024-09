Vlak připravil dívku (14) o nohu: Navštívila hasiče, kteří jí zachránili život

Hasiči v Toužimi 28. července v rekordním čase vyprostili čtrnáctiletou dívku zpod kol vlaku a předali ji záchranářům. Dívka utrpěla vážná zranění a přišla o nohu, ale díky lékařské péči a podpoře okolí neztrácí chuť do života. Své zachránce navštívila a poděkovala za zásah.

Mladá slečna zůstala zaklíněná pod koly soupravy a utrpěla vážná zranění. Hasičům se ji však podařilo během devíti minut vyprostit a předat záchranářům, kteří ji vrtulníkem transportovali do nemocnice. Navzdory závažnosti situace a dlouhé léčbě se dívka během návštěvy usmívala. Podle lékařů by mohla do Vánoc začít chodit s protézou dolní končetiny, kterou při nehodě ztratila.

Pro toužimské hasiče byl tento okamžik velmi emotivní a na sociálních sítích uvedli, že největší radost jim udělalo to, že se dívka po tak těžkém zážitku dokáže znovu smát.

Tragická nehoda s dobrým koncem

K nehodě došlo 28. července před 17. hodinou na vlakovém nádraží v Toužimi. Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. „Přivolaní hasiči museli vlak nadzvednout, aby se podařilo vážně zraněnou osobu vyprostit. Na žádost lékaře poté hasiči zajistili hned vedle místa nehody prostor pro přistání záchranářského vrtulníku a asistovali s transportem,“ uvedl mluvčí záchranářů Martin Kasal. Ve vlaku bylo v době nehody sedm cestujících, kteří byli bezpečně evakuováni.

Nyní se hasičům dostalo velkého ocenění za jejich zásah, a přestože dívka má před sebou ještě dlouhou cestu k uzdravení, její návštěva a úsměv jim přinesly pocit zadostiučinění a naděje. Hasiči jí přejí úspěšné uzdravení a hodně optimismu do dalšího života.