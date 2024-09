Vrah v Chanově umlátil partnerku! Nechal ji se téměř udusit zvratky, pomoc zavolal až druhý den

Surově ukopal svou manželku, u soudu se kál. Po devíti měsících od hrůzného útoku v Chanově konečně proběhl soud. Josef Gruncl byl údajně k nezastavení. Svou partnerku Danuši mlátil pěstmi do obličeje i údery kolenem do hrudníku a hlavy. Způsobil jí mimo jiné krevní výrony, zlomeninu nosu i otok mozku. Žena nakonec zemřela. Krajský soud v Ústí nad Labem uložil trest v podobě 16 let za mřížemi.

Brutální vraždu v Chanově spáchal čtyřiačtyřicetiletý Josef Gruncl přesně na Nový rok. Zřejmě pod vlivem alkoholu měl v osudný den spor se svou šestapadesátiletou partnerkou Danuší. Spor páru se vystupňoval ve fyzický útok.

„Způsobil jí mnohočetné pohmožděniny s krevními výrony a otokem v obličeji, zlomeninu nosu, žeber, týlní, temenní a spánkové kosti a nitrolební poranění,“ popsal státní zástupce Vladimír Jan. „Lituju toho, co jsem udělal, chtěl bych se omluvit její matce a dceři. Přál bych si, aby to šlo všechno vrátit zpátky,“ kál se u soudu Gruncl, již dříve odsouzený za loupeže. Pachatel se prý neovládal. Partnerku mlátil pěstmi do obličeje i údery kolenem do hrudníku a hlavy. Způsobil jí mimo jiné krevní výrony, otok mozku i zlomeninu nosu.

Pro svou zraněnou družku ani nezavolal pomoc. Teprve až druhý den, když se žena nehýbala, Gruncl zavolal sanitku. Už ale bylo pozdě. I přes půl roku intenzivní péče v nemocnici Danuše zemřela.

Josef Gruncl už má s vězením zkušenosti. Jako člen organizovaného gangu přepadával bankovní pobočky. Proč se tentokrát uchýlil k vraždě, ale Josef neokomentoval. U soudu činu litoval a k vraždě se přiznal. Soudce obžalovanému uložil trest ve výši 16 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. K tomu musí navíc podstoupit protialkoholní léčení. Rozsudek krajského soudu v Ústí nad Labem je pravomocný.

