V Polsku se protrhla přehrada: Voda zaplavila město kousek od českých hranic!

Už čtyři oběti si vyžádaly lijáky a záplavy v Polsku, uvedla polská média s odvoláním na záchranáře. O první oběti informoval premiér Donald Tusk. Situace po vytrvalých deštích je podle něj na mnoha místech v zemi dramatická. Poblíž města Stronie Śląskie se protrhla přehrada, která nevydržela silný nápor řeky Biala Ladecka spadající do povodí Odry.

Nejkritičtější je podle listu Gazeta Wyborcza situace ve městě Glucholazy nedaleko českých hranic, kde se řeka vylila z břehů. V nedalekém městě Stronie Ślonskie se v neděli odpoledne protrhla přehrada, ulice zaplavila přívalová vlna. Oblast zůstala podle TVN24 zcela odříznutá a do města není možné se dostat.

„Ve Stronie Śląskie se zlomil most, městem se valí velká vlna vody. Vojákům pomáhajícím místním lidem byla odříznuta zpáteční pozemní cesta. Mnoho obyvatel vyžaduje evakuaci ze střech svých domů. Na místo byl vyslán vrtulník Mi-17, aby pomohl při evakuaci,“ napsala na sociální síť X armáda územní obrany.

Protržená přehrada

Město Stronie Ślonskie, které leží v Kladsku a nachází se zhruba deset kilometrů od českých hranic nedaleko Javorníku, zaplavila voda z protržené přehrady. Deník Rzeczpospolita napsal, že přehrada nevydržela nápor vody. „Je to masakr,“ řekl polským médiím jeden z místních.

Přehrada dříve podle listu Gazeta Wyborcza chránila před vodou Stronie Ślonskie i nedaleký Londek-Zdrój, nyní ale přívalová vlna ničí vše, co jí stojí v cestě. V Kladsku může voda překonat hodnoty z ničivých povodní v roce 1997 a vystoupat na více než sedm metrů. Situace se na mnoha místech rychle zhoršila, napsal server Onet.pl. Úřady Slezského vojvodství na hranicích s Českou republikou varovaly před bleskovými záplavami, v sousedním Dolnoslezském vojvodství, kde přetekly dvě přehrady, je situace dramatická.

Ladek-Zdroj | Profimedia

Okresní město Kladsko je pod vodou. „Bitvu jsme prohráli, město je zaplaveno,“ řekl polským médiím starosta Michal Piszko. Hladina řeky Kladská Nisa vystoupala na téměř 6,5 metru, z břehů se vylil i zhruba kilometrový kanál Mlynowka. Odpoledne hladina řeky ve městě dosahovala téměř osmi metrů a rekord z povodní v roce 1997 překonala o 141 centimetrů, napsal server Onet.pl.

Hromadná evakuace obyvatel

„Bohužel se splnily ty nejčernější scénáře. V tuto chvíli už nejsou žádné dobrovolné evakuace. Všechny evakuujeme, ať už chtějí, nebo ne,“ řekl starosta Glucholaz Pawel Szymkowicz. Podle záběrů na sociálních sítích se voda valila ulicemi, její nápor později zničil most, před čímž úřady od rána varovaly. „Jedna z mála dobrých zpráv je, že se podařilo zachránit psa, který uvázl na mostě v Glucholazích. A taky se podařilo zachránit ježky z rehabilitačního centra v Kladsku,“ píše Gazeta Wyborcza.

Do evakuace obyvatel z nejvíce ohrožených míst se zapojily vrtulníky, a to jak vojenské, tak i policejní a od horských záchranářů z Tater, jak uvedl vicepremiér a ministr obrany Wladysław Kosiniak-Kamysz. Vrtulníky zasahují hlavně v případech, kdy nelze použít plovoucí transportéry, řekl. Ve městě Jelení Hora (Jelenia Góra) evakuují obyvatele ulic zaplavených po protržení protipovodňové hráze, informoval starosta Jerzy Lużniak podle serveru Onet.pl. Voda v zaplavené části sahá po pás, centrum města je ochromené, dodal.

Finanční pomoc

První oběť záplav podle Tuska ohlásilo Kladsko. Policie později uvedla, že v obci Krosnowice asi 30 kilometrů přes hranici od českého Náchoda utonul muž. Obec je ale zaplavená, policie proto zatím případ nemůže prošetřit. V okrese v noci na dnešek přetekla přehrada, a to na potoce Wilczka v obci Miendzygórze.

Tusk oznámil, že ministrovi financí nařídil, aby připravil prostředky pro mimořádnou pomoc při povodních a při odstraňování jejich následků. Avizoval také, že Varšava požádá o pomoc z prostředků Evropské unie. „Nikoho nenecháme na holičkách,“ napsal na síti X. Premiér později avizoval, že se chystá vyhlásit mimořádný stav živelní pohromy.

Přerušení vlakového spojení mezi Polskem a Českem

Polský dopravce PKP Intercity kvůli počasí ode dneška do odvolání přerušil vlakové spojení mezi Polskem a Českem, píší polská média. Některé spoje mají zkrácenou trasu do měst u českých hranic, další jsou zrušeny úplně – například expres Silesia z Ostravy do Varšavy. Podobně jako v sobotu i v neděli polští lovci bouří zaznamenali v ovzduší dvě tornáda, tentokrát ve Velkopolském vojvodství na západě země, a sice u Krotoszyna a u města Dobrzyca, uvedla televize TVN 24. O případných škodách se nezmínila.

Kvůli závažné situací v pondělí v 09:00 zasedne ve Varšavě polská vláda. Premiér Donald Tusk uvedl, že jeho kabinet se chystá vyhlásit stav přírodní katastrofy, uvedla agentura PAP. Ministři zřejmě projednají i finanční pomoc postiženým oblastem.