Koupání v rozvodněné řece i šílený surfař: Hazardéři během povodní zbytečně riskují životy!

Neznámý muž se surfem skočil do rozbouřené Vltavy. Pražský primátor přitom apeluje na lidi, aby k vodním tokům v Praze nechodili. (14. září 2024) | TikTok/forrestkral

Šokující video se objevilo v neděli na sociální síti TikTok. Je na něm vidět muž v neoprenu, který se surfovým prknem skočil do rozbouřené Vltavy. Chvíli na vodě s prknem balancuje, je ale vidět, že mu to dává dost zabrat. Nakonec spadl do vody. Jak se z vody dostal není známo.