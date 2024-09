Husinecká nádrž přetekla. Hejtman Kuba: Dobrá zpráva, odtok je nižší! Problémem Lužnice?

Husinecká nádrž na Prachaticku se naplnila kvůli silným dešťům. Její hladina stoupla od páteční půlnoci o více než čtyři metry.

, podél které stojí řada obcí a měst. Ohrožení se týká například Bavorova, Strunkovic či Vodňan.

V Bavorově platí 3. povodňový stupeň, hladina Blanice tam byla v 04:00 na 226 centimetrech.

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) již v sobotu varoval před tím, že Husinecká nádrž přeteče.

Průběžné odpouštění vody probíhá i na vodní nádrži Římov.

Voda po odtoku z Husinecké nádrže nakonec nezasáhla např. Husinec.

Srážky v Novohradských horách dávají největší nejistotu tomu, co se může stát, varoval hejtman Kuba.

„Ta prognóza se naplnila,“ uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce jihočeský hejtman a šéf Asociace kraj ČR Kuba. „Postupně se ukazovalo, že se ten přítok zklidňuje, to znamená, že v téhleté chvíli došlo k tomu, že se otevřely ty bezpečnostní přelivy. My jsme měli dostatek času na to upozornit všechny obce pod (Husineckou) nádrží na Blanici, ať už je to Husinec, Strunkovice pod Blanicí, Vodňany atd. Co je dobrá zpráva, že i když se to ráno stalo, tak ten odtok je řádově nižší, než jsme dostávali informaci ještě odpoledne,“ podotkl Kuba.

„Ukazuje se, že ano, bezpečnostní přelivy byly otevřeny, přetok tam je, ale je na nějaké úrovni 35 oproti 80, což je třeba to, že v Husinci zůstala Blanice v korytu a pro ty obce je to výrazně lepší zpráva, než jsme měli včera. A teď zase záleží na počasí (...) My jsme bohužel krajem, který si, zdá se, nemůže oddychnout a budeme hodně čekat, co z těch srážek se nám objeví,“ podotkl Kuba v ČT.

Hejtmanovo sobotní varování

Kuba v sobotu na videu na Facebooku přímo z místa u Husinecké nádrže uvedl, že se čeká její přetékání. A tak se později i stalo

„Tady bohužel ty předpovědi se naplnily v tom nejhorším možném scénáři a ten přitom do Husinecké nádrže je v téhleté chvíli na nějakých 80 kubících, odtok je zatím regulovaný na nějakých 20. Tady ta regulace je velmi omezené. A my vlastně ani nemůžeme a nemá smysl, abysme udělali to, co jsme udělali ráno na Římově, protože tady dříve nebo později dojde k tomu, že ta vodní nádrž začne přetékat, bude se muset prostě uvolnit a dojít k přetoku. Tady chceme tu vlnu co nejdéle podržet, abychom všem těm obcím, které jsou pod tím, dali čas na to se připravit,“ upozorňoval v sobotu Kuba.

Voda může zasáhnout Husinec, Těšovice, Strunkovice, Bavorov, Vodňany, Heřmaň či Putim, varoval hejtman.

Evakuace v Bavorově

„Část Bavorova, do níž se voda dostala, se stačila evakuovat už v sobotu. Nabídli jsme lidem místo v našem kulturním domě, ale většinou využili toho, že šli k příbuzným. Ale situace není nijak dramatická. Hodně nám pomohlo, že než se přeplnila husinecká přehrada, klesla hladina přítoků do Blanice a té vody nebylo tolik,“ uvedl starosta Bavorova Petr Šafránek (Společně 22).

„Zatím jsme naštěstí nezaznamenali nějaké vážné škody. Kromě toho, že je třeba voda na fotbalovém hřišti. Uvidíme ale, co se bude dít dále. Hodně záleží na tom, jak bude pršet, protože zem je už nasátá a všechno poteče do potoků a řek,“ uvedl v neděli ráno starosta Strunkovic nad Blanicí Karel Matějka (KDU-ČSL).

Ženy neposlechly příkaz k evakuaci, schovaly se na půdu

Šedesátihektarová husinecká přehrada se nachází na jihozápadní části kraje. Hladina toků však stoupá i na jihovýchodní části regionu. Řeka Černá se rozlila i do části Benešova nad Černou, kde někde je až metr vody.

„Voda se dostala do pěti domů, starostka rozhodla o evakuaci některých objektů. Příkaz k evakuaci ale neuposlechly dvě ženy, které se schovaly na půdu domu. Nakonec jsme je museli zachraňovat na člunu,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Problémem Lužnice

Na jihu Čech bude pršet zřejmě do úterý. Intenzivnější srážky pak meteorologové očekávají především v pondělí. „Za posledních 24 hodin napršelo nejvíce v Pohorské Vsi v Novohradských horách, kde se jednalo o 105 milimetrů. Ale třeba na Písecku a Táborsku se úhrny srážek pohybovaly jen v rozmezí 15 až 20 milimetrů,“ řekl ČTK hydrolog českobudějovického meteorologického ústavu Tomáš Vlasák.

Podle Vlasáka se nyní očekává stoupání hlavně na Lužnici. Z rakouské Lužnice do Česka přitéká 200 metrů krychlových vody za vteřinu. „Projeví se to na dalších místech toku. Na stanici Pilař (u Třeboně na Jindřichohradecku) očekáváme padesátiletou vodu. Uvidíme, jak se to projeví na dalších místech,“ řekl Vlasák.

Na jihu Čech v neděli dopoledne platil třetí povodňový stupeň na 13 místech. Jde o Malši, Vltavu, Otavu, Blanici a Lužnici, kde nejvyšší povodňové stupně přesáhly stanice Pilař a Nová Ves. Přes den má podle předpovědi meteorologů opět pršet, v odpoledních hodinách bude déšť sílit.