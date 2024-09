Ve Venezuele zatýkali kvůli údajně chystanému puči: Zadrželi českého záložáka Jana! MZV žádá informace

„Náš zastupitelský úřad v Bogotě zaslal v souvislosti se zadržením českého občana nótu na venezuelské ministerstvo zahraničí. V této nótě žádáme o detailní informace o případu a konzulární kontakt. Naši diplomaté jsou v kontaktu s kolegy z ministerstev zahraničí USA a Španělska,“ řekla Blesku Mariana Wernerová z odboru komunikace českého ministerstva zahraničí.

Španělská média citovala venezuelského ministra vnitra Diosdada Cabella, podle kterého byla šestice zadržena kvůli podezření z vyvolávání násilí a destabilizace Venezuely. Podle informací, které zatím získal, byli cizinci podle venezuelských úřadů součástí spiknutí vedeného americkou Ústřední zpravodajskou službou (CIA), jehož cílem bylo svrhnout vládu a zabít několik členů jejího vedení.

Zdroj ze španělského ministerstva zahraničí agentuře Reuters řekl, že zatčení španělští občané neměli žádné vazby na španělské tajné služby a že Španělsko nebylo zapojeno do žádného plánu na politickou destabilizaci Venezuely. „Španělsko hájí demokratické a mírové řešení situace ve Venezuele,“ uvedl.

Podle zjištění serveru Neovlivní.cz je zadržený Čech třiatřicetiletý Jan Darmovrzal, který je aktivním záložníkem ze 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Podle serveru působil pět let v Singapuru, kde dálkově vystudoval právo na Londýnské univerzitě. Po návratu do Česka pracoval pro českou státní správu a následně působil v armádě. Darmovzal na svém instagramovém účtu 10. srpna sdílel fotografii letenky z Paříže přes Lisabon do venezuelského hlavního města Caracasu.

Španělští občané byli zadrženi ve městě Puerto Ayacucho, citovala španělská média ministrova slova pronesená na tiskové konferenci. Dodala, že při akci bylo zabaveno asi 400 pušek původem ze Spojených států. Španělští občané byli obviněni z příslušnosti ke španělské tajné službě. Madrid podle španělských médií toto tvrzení popřel.

Americké ministerstvo zahraničí v sobotu potvrdilo zadržení jednoho příslušníka americké armády a uvedlo, že ví o nepotvrzených zprávách o dalších dvou amerických občanech zadržených ve Venezuele. „Jakákoli tvrzení o zapojení Spojených států do spiknutí s cílem svrhnout Madura jsou kategoricky nepravdivá. Spojené státy nadále podporují demokratické řešení politické krize ve Venezuele,“ uvádí se podle agentury AP v prohlášení úřadu.

Zpráva o zadržení cizinců přichází poté, co venezuelská vláda tento týden odvolala svého velvyslance ve Španělsku ke konzultacím a předvolala si španělského velvyslance ve Venezuele. Vystupňovala tak diplomatické napětí po prezidentských volbách z konce července, v nichž podle venezuelských úřadů opět zvítězil Maduro. Opozice to zpochybnila a západní státy jí většinou dávají zapravdu.

Venezuelu mimo jiné rozzlobilo rozhodnutí španělského premiéra Pedra Sáncheze setkat se s opozičním kandidátem na prezidenta Edmundem Gonzálezem Urrutiou, který podle opozice prezidentské volby vyhrál. González Urrutia minulý týden odešel do španělského exilu, vzhledem k tomu, že mu venezuelský režim pohrozil zatčením.