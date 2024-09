Nechtěné dědictví Pabla Escobara: „Kokainové“ hrochy vyhubí!

Od smrti Pabla Escobara už uplynulo dlouhých jednatřicet let. Narkobaron po sobě zanechal dědictví, které kolumbijským úřadům nedá spát. Na rozsáhlém pozemku v Kolumbii měl Escobar svou vlastní zoo, která se pyšnila různými druhy exotických zvířat včetně čtyř hrochů. Tato čtveřice se během několika dekád rozrostla o téměř dvě stovky jedinců, kteří v současné době tvoří jediné volně žijící stádo hrochů mimo Afriku.

Odborníci mají obavu, že se počet hrochů může v následujících letech vyšplhat až na tisíc hrochů. To by mohlo pro lokalitu znamenat velký ekologický problém. Hroši navíc často útočí na rybáře. Soudci správního soudu v kolumbijském hlavním městě proto konečně nařídili nápravu. Ochránci mají tři měsíce na to, aby zvířata vyhubili. O události informoval server The Mirror.

Vědci se navíc obávají, že pokud stádo nikdo nevyhubí, exkrementy hrochů ohrozí některé druhy ryb. Jeden hroch denně totiž vyprodukuje až 20 kilo výkalů.

Pablo Escobar

Pablo Escobar Pablo Escobar vydělával na obchodu s kokainem údajně 60 milionů dolarů denně. V roce 1989 byl časopisem Forbes označen za 8. nejbohatšího muže planety. Vzhledem k tomu, že o mnoha jeho penězích se nevědělo, byl možná nejbohatší. Jeho krutovládě se připisují až čtyři tisíce obětí, z nichž mnohé byly zabity jen tak, protože narkobaron rozdával odměny za každého zabitého policistu.