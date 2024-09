Výbuch munice zabil v Chorvatsku českého chlapce (†9): Jeho táta je zpět v Česku, na krku má trestní stíhání

Čech zadržený letos v červnu v Chorvatsku v souvislosti s výbuchem, který zabil dítě, je už nějakou dobu zpět v České republice. Řekl to český velvyslanec v Záhřebu Milan Hovorka. Trestní řízení podle něj pravděpodobně do Česka ještě předáno nebylo. Mělo by se jednat o otce hocha, který synovi dovolil vzít do auta výbušninu nalezenou na vojenském cvičišti.