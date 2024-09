Vyděšená Eliza (6) z varšavského babyboxu: Zadlužení rodiče ji odložili, domov našla u babičky

Obrovskou vlnu zděšení a odporu vyvolal případ malé Elizy z Polska, kterou její táta Radek s vědomím matky v den dívčiných šestých narozenin nacpal do babyboxu ve Varšavě. O dítě se ihned postaraly jeptišky, pak putovalo do dětského domova. Teď se na děvčátko usmálo štěstí v podobě milující babičky.

„Soud vydal předběžné opatření, že má klientka, babička dítěte, bude do definitivního rozhodnutí soudu jeho pěstounkou,“ uvedla na sociální síti advokátka Aleksandra Szymańska.

Popsala také fotky, které jí šťastná žena poslala. „Babička se slzami v očích a usměvavá holčička v krásných, princeznovských šatech v jejím náručí,“ uvedla advokátka s tím, že babička se snaží, aby se vnučka opět cítila v bezpečí a milována.

Obří dluhy

Dívenka skončila ve varšavském babyboxu u františkánského kláštera koncem srpna. Vyděšené děvčátko bylo nezraněné, prozradilo své jméno i bydliště. Tím byla malá obec asi 50 kilometrů od polské metropole. O krkavčí matku a otce se tak začala zajímat policie i sociálka.

„Rodiče jsou hluboce zadluženi. Otec skončil na dva měsíce ve vězení kvůli neplacení výživného a matka Wiola si opakovaně půjčovala peníze,“ citoval deník Bild polské zdroje. To potvrdil i příbuzný páru. Dvojice údajně plánovala přesídlit do Nizozemska, kde otec Radek nějaký čas vydělával na zalepení dluhů. Eliza jim do toho ale asi nezapadala.

Babiččina náruč

Naprosto otřesné pak je, že všechny věci nebohého dítěte nacpali rodiče do pytlů na odpadky a nechali je za dveřmi. Jako by se tak dcerky chtěli důsledně a jednou pro vždy zbavit.

Děvče putovalo do jeptišek do dětského domova. To bylo pro babičku nepřijatelné a vnučce nabídla okamžitě zázemí. Případ ještě není u konce, ale žena se snaží, aby se její malá Eliza opět cítila v bezpečí a milována.