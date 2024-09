Pobodaná dívka se ze svého zranění nyní zotavuje doma v jedné obci na Domažlicku. Blesk.cz ji zastihl s maminkou na zahradě, kde nabírala sílu na čerstvém vzduchu.

„Nezlobte se, nesmím s vámi mluvit. Policisté mi dali podepsat, že když to udělám, zaplatím pokutu pět miliónů korun,“ vzkázala maminka přes plot.

Bodnutí nad ledvinu

Redaktorovi se podařilo najít i kamarádku zraněné, která byla v osudný den na místě neštěstí a vše viděla. „Ta holka běžela přes třídu až k oknům, kde stál ten kluk. Když byla u něj, zvedla nůž a bodla ho. Vypadala jako šílená,“ popsala.

Krvavé drama ale neskončilo. „Po ráně začal kluk utíkat ze třídy. Ona pak šla uličkou podél oken a bodla tu holku. Bylo to zákeřný, dostala to skoro do ledvin. Taky se zvedla a utekla ze třídy do kabinetu, který je na chodbě. Tam byla, než přijela záchranka,“ vylíčila spolužačka.

Šikanu odmítají

„Nevím, ale ona má tu ránu hlubokou. Prý to není žádné povrchové škrábnutí, ale pár centimetrů hluboký bodanec. To musí hrozně bolet. Jak je na tom ten kluk, nevím,“ svěřila se dívka.

Nechápe, proč školačka útočila. „Nikdo ji nešikanoval, ale byla divná. Prý vystřídala už více škol, než přišla k nám a nevlastní táta měl prý na ní křičet a taky ji bít,“ řekla.

Šikanu odmítl i ředitel školy. „S dívkou bylo pracováno. Z hlediska šikany jsme ale neřešili žádný problém,“ uvedl ředitel Ivan Rybár. „Chování žákyně nebylo až tak špatné. Spíše se řešil její prospěch,“ sdělil zástupce ředitele pro II. stupeň Stanislav Tauer.

Útok ve třídě

Dívka s nožem v ruce zaútočila v úterý krátce před osmou hodinou ráno v 8. třídě ve druhém patře školní budovy ZŠ v Komenského ulici. Zranila dva bývalé spolužáky, kteří skončili v nemocnici. Ještě téhož dne oba lékaři propustili do domácího léčení.

Útočnici odzbrojil ředitel školy s učitelkou, která měla dozor na chodbě. Dívka nůž sama řediteli odevzdala. Po výslechu na policii skončila na psychiatrii. Kriminalisté jí vyšetřují kvůli pokusu vraždy. Kvůli svému věku není trestně odpovědná, soud jí ale může poslat do ústavní péče. Proč útočila, se zatím neví.

