Jozefa (†62) zabil leopard v minizoo: Na poslední rozloučení dorazili i zdrcení návštěvníci

Rodina, přátelé a návštěvníci mini zoo ve slovenské obci Jasenie se v pondělí přišli naposledy rozloučit s milovníkem exotických zvířat Jozefem (†62). Majitele Zoo, který podle dostupných informací pracoval i pro bývalého bosse podsvětí Čermáka, minulý týden usmrtil jeden z jeho leopardů.

„Hlavně o víkendech a prázdninách za ním přicházely rodiny s dětmi, aby se mohly podívat na zvířátka. Mnozí z nich se rádi vraceli, protože jim o nich Jozef hodně povídal,“ zaznělo na pohřbu konaném v Domě Smutku v Jasenie.

Jak okomentoval server PLUS Jeden Deň, obřad probíhal v klidném duchu a překvapivě přišlo jen pár lidí. „Jozefa jsme měli čest poznat před dvěma měsíci. Byl to velmi výjimečný člověk, který se s velkou láskou o zvířata staral. Je to obrovská ztráta,“ vyznala se jedna ze zdrcených návštěvnic kontaktní Zoo. O šelmy se prý staral navzdory silné cukrovce.

Majitel po sobě zanechal dvě dcery. V minulosti kromě práce bodyguarda pro slovenského mafiánského bosse Mikuláše Čermáka (69) provozoval Jozef hospodu, videopůjčovnu i hotel.

Zoo provozoval úplně sám

Jozefa našel minulý týden jeho kamarád v areálu, kde se zvířaty žil. Těžce zraněnému muži už nebylo pomoci. Násilné úmrtí souseda zasáhlo všechny místní, pro mnoho z nich se však nejednalo o příliš velké překvapení. „On na to byl úplně sám. Už neměl na to, aby se o takové šelmy staral. Před lety možná ano, ale teď už ne,“ řekl jeden ze sousedů deníku Nový Čas.

S jeho neobvyklou zálibou nesouhlasili prý ani jeho příbuzní a ve vesnici žil dlouhé roky sám. „Víte, on má rodinu, ale oni nesouhlasili s tím, co dělal. Nechtěli, aby měl šelmy v podstatě doma, a tak ho na to nechali samotného,“ popsali sousedé. Ti také dodali, že zesnulý Jozef má možná i temnější minulost, než by se při návštěvě zoo mohlo zdát.

Velkou otázkou zůstává, co se nyní se zvířaty stane. Leoparda, který na muže zaútočil, nejspíš veterináři utratí. Ostatní zvířata čeká stejný osud, pokud se je nepodaří prodat.