Boj o „královnu“ šachového turnaje málem skončil smrtí: Šachistka pomazala figurky rtutí!

Pro to stát se „královnou“ šachového turnaje v ruském Dagestánu dokázala jistá Amina Abakarová přistoupit k té nejhorší praktice. Před začátkem turnaje totiž polila soupeřinu část šachovnice rtutí z teploměru. Na účinek jedovaté látky nemusela Abakarová čekat dlouho. Její dlouholetá rivalka Umayganat Osmanová zkolabovala už po několika tazích.

Jak komentuje šachový server Chess.com, otrávenou šachistku lékaři převezli do nemocnice. „Pořád se cítím špatně. V prvních minutách jsem nemohla dýchat a v ústech jsem cítila chuť železa. Partie mohla trvat i pět hodin. Nevím, co by se se mnou stalo, kdybych si toho nevšimla dřív,“ řekla Osmanová.

Video Šachistka na šachovém turnaji v Rusku otrávila rtutí svou rivalku. - X.com/@stillgray Video se připravuje ...

Motiv? Hořká chuť z předešlé porážky!

Šachovou lektorku a šampionku z mistrovství v Pjatigorsku při nanášení rtuti zachytila bezpečnostní kamera. Na její podivné chování v blízkosti hrací plochy upozornili policii rozhodčí turnaje. A skutečně, Abakarová po zadržení přiznala vinu.

„Stejně jako mnoho dalších jsem zmatená z toho, co se stalo. Motivy tak zkušené šachistky, jakou je Amina Abakarovová, jsou pro mě nepochopitelné,” okomentovala případ dagestánská ministryně sportu Sažida Sažidová.

Šachistky prý mezi sebou měly dlouhodobý konflikt. Podle Akabarové svou rivalku otrávila z důvodu porážky, kterou s Osmanovou v minulosti utrpěla v regionální soutěži. Osmanová také prý urážela její rodinu.

Vzhledem k závažnosti činu Abakarové hrozí doživotní diskvalifikace v každém budoucím šachovém turnaji, ztráta zaměstnání, ale i trest odnětí svobody až na tři roky.