Hodně nebezpečno bylo v červenci na některých místech Ostravy. V Porubě zákeřně napadli dva agresoři (34 a 42) svého známého (34). Kopali a mlátili ho do hlavy a hrudníku. Pak ho ještě okradli o jeho věci, co měl v batohu.

Těžce zraněný muž zůstal ležet na ulici a vzápětí zkolaboval! „Pomoc mu přivolala kolemjdoucí. Byl ve velmi vážném, život ohrožujícím stavu převezen do nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Nemáš cigaretu?

Další brutální napadení se odehrálo v Hulvákách. Mladý lupič (20) oslovil náhodného kolemjdoucího se vždy podezřelou otázkou „Nemáš cigaretu?“. Po odmítnutí se na něj vrhl údery do hlavy a hrudníku, a to i potom, co napadený spadl na zem.

Oběť pak okradl o cigarety, zapalovač a 100 korun. „Muž utrpěl těžká zranění a byl převezen do nemocnice,“ uvedla policistka Jiroušková.

Vzala si to krajská kriminálka

Oba případy byly tak vážné, že je převzala krajská kriminálka. Recidivisty z porubského útoku dopadli i díky osobní znalosti a městskému kamerovému systému. „Oba byli v minulosti odsouzeni za násilné trestné činy,“ řekla Pavla Jiroušková.

Také hulvácký lupič byl dopaden. Ten měl napadení spáchat jen půl roku poté, kdy za něco podobného „vylezl“ z lochu. Všichni recidivisté momentálně sedí ve vazbě a všem hrozí za loupež a výtržnictví až 12 let.

