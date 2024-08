Mimo jiné napadl svého známého, zbil ho pěstmi, kopal a dupal na něj. Ranami pěstí se vypořádal i se žádostí dalšího muže, kterému ukradl peněženku a ten ji chtěl vrátit. Při dalším výstupu před jedním z místních lokálů napadl dalšího muže. Praštil ho nejprve do hlavy lahví.

„Když dotyčný upadl na zem, kopl jej do hlavy a snažil se mu dupnout do obličeje,“ zaznělo u soudu podle serveru novinky.cz.

Prý se polepší

O pár měsíců později před dalším barem bodl soka nožem do žeber. Po výpočtu nesmyslných útoků u soudu prohlásil vinu a sypal si popel na hlavu. „Celou dobu, co jsem ve vazbě, si uvědomuji, co jsem udělal. Velice se stydím. Takového jednání by se člověk neměl dopouštět. Až pozdě jsem si uvědomil, že brát drogy a užívat alkohol je špatné. Chci se napravit, aby byl můj budoucí život lepší,“ dušoval se soudcům.

Jeho obhájce se vytasil i s tím, že polehčující okolností by mělo být to, že mladík nejednal promyšleně, ale šlo „jen“ o situační agresivní jednání pod vlivem alkoholu a drog. „Byl zcela mimo a vymknul se předchozímu slušnému způsobu života. Nakumulovalo se to a dostal se až do kruté trestní sazby od pěti do dvanácti let,“ tvrdil.

Soudci přihlédli k přiznání viny a ujišťování o nápravě. Za pokus těžkého ublížení, pokus ublížení na zdraví, výtržnictví, krádež a loupež půjde Martin N. do base jen na čtyři roky. Navrch dostal ještě nařízenou léčby závislostí. Verdikt není pravomocný, žalobce si nedchal lhůtu na vyjádření.

VIDEO: Napadl taxikáře, skončil v poutech