Brno s frontovou linií si zřejmě spletla řidička (38) mazdy. V širším centru města narazila do všeho, co jí právě stálo v cestě. Poškodila dvě auta a nezastavil ji ani náraz do stromu. Velkým štěstím bylo, že jí před autem neprocházel žádný chodec.