Šokující nález na oblíbeném chorvatském ostrově: Muže vyděsil mrtvý delfín!

Pro muže, který se po pláži na ostrově Krk zrovna procházel se psem, to byl obrovský šok. „Nejdřív mě to naštvalo. Chtěl jsem začít vyhazovat odpad, ale pak jsem si všiml ploutve a došlo mi, že to je delfín. Byl jsem v šoku, když jsem si všiml, že to nešťastné zvíře už hnilo, takže tam bylo dlouho,“ uvedl nálezce pro deník Dnevnik.hr.

Chorvatská redakce předala fotky institutu Modrý svět pro posouzení, jestli se jednalo o přirozenou smrt a nebo jestli delfína někdo zabil. V jaderském moři se ročně najde zhruba pětadvacet až třicet těl delfínů a jen ve velmi ojedinělých případech se jedná o úmyslné zabití. Nejpravděpodobnější je, že vodní savec uvízl na břehu až po smrti.