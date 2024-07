Brutální napadení v Novém Boru: Opilý šílenec vrazil „kamarádovi“ kudlu do zad!

Spor mezi dvěma bezdomovci z minulého týdne v Novém Boru na Českolipsku policie vyšetřuje jako pokus o vraždu. Dvaapadesátiletý muž zřejmě nožem zranil svého o 16 let mladšího známého, soud ho poslal do vazby. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Ivana Baláková.

Park v centru Nového Boru se stal ohništěm konfliktu. Partička zdejších bezdomovců si den zpestřila karetní hrou. Zčistajasna značně opilý muž vytáhl nůž. „Hráli jsme karty a on zničehonic přišel a bodnul ho zezadu pod lopatku,“ sdělil očitý svědek CNN Prima News.

Příčinou násilného činu měly být podle známého obou aktérů spory. „Měli spolu problém, oni spolu dělali v Německu, jeden druhému dlužil peníze a málo mu to splácel. Nakonec se kvůli tomu poprali, ten, co dlužil, ho kopnul někde tady pod třísla a on ochrnul na půl těla, musel na operaci, tak mu to asi vrátil tímto,“ doplnil svědek. Útočník se pak dal na útěk.

Okolo 18. hodiny na místo činu dorazili i policisté. „V parku v centru Nového Boru zaútočil 52letý muž nožem na svého 36letého známého a způsobil mu zranění, které si vyžádalo letecký transport do nemocnice a následnou hospitalizaci,“ informovala o průběhu zásahu mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Podezřelého se strážníkům podařilo po dvaceti minutách dopadnout. Případ se vyšetřuje jako pokus o vraždu.

Letos jde o pátý případ v Libereckém kraji, který kriminalisté vyšetřují jako vraždu. Ve čtyřech případech oběť násilný útok přežila. Smrtí skončil spor mezi manželi v Semilech, žena usmrtila svého partnera v jejich domě večer 14. června. Hrozí jí za to vězení od deseti do 18 let. Loni kriminalisté vyšetřovali devět případů kvalifikovaných jako vražda, z toho ve stadiu pokusu byly čtyři případy.