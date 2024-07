Smrt Ivanky (†3) v rozpáleném autě: Chyba rodičů nebo nešťastná shoda náhod? Místní mají jasno

„Těžko posoudit, jestli to byla nedbalost a nebo dětská hra. Je to však velká připomínka pro všechny ostatní, aby dávali pozor na svoje děti a auta,“ řekl deníku PLUS Jeden Deň Peter Fulla, starosta obce Markušovce. Mladá rodinka se třemi dětmi trávila na Slovensku dovolenou. Rodiče jinak pracují a žijí v Anglii.

Podle místních jsou rodiče dívky starostliví a dobří lidé, kteří se pro své děti snaží zajistit důstojné životní podmínky. V Markušovcích byli třetí týden. Co se tedy přesně stalo, že mohlo dojít k takovému neštěstí? Za vším zřejmě stojí dětská hra.

Nechápou, jak se do auta dostala

Ivanka se v osudný den vydala k sousedům kvůli jejich bazénu. Hned na to ji vyděšená matka začala hledat. Spolu s dalšími osadníky a členy obecní pořádkové služby důkladně pročesali širší okolí.

Nakonec ji našli v autě, které měli zaparkované přímo před očima, to už však bohužel byla holčička v bezvědomí. „Máma dceru hned šla hledat, asi nezavřela dveře. Víte, jak to chodí se čtyřletým dítětem. Je to strašné, všichni pláčou,“ sdělil dědeček Eduard Ščuka. Ani přivolaným záchranářům se už nepovedlo děvčátko oživit. Na místo přivolaný lékař nenašel na těle žádná zranění a nařídil provedení pitvy.

„Málokdo se o děti stará tolik, jako oni,“ řekl František Pecha, strýc Ivanky. Otec dívenky nebyl zrovna ve chvíli neštěstí doma, spolu s partnerkou však prý tragédii jen velmi těžko zvládají. „Jsou na dně. Není vysvětlení, jak se do toho auta dostala,“ dodal Pecha. Okolnosti nehody vyšetřují policisté ze Spišské Nové Vsi, kteří zatím započali trestní stíhání kvůli trestnému činu usmrcení.