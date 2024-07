Opilý řidič najel do terasy baru v Paříži: Policie ho podezřívá z vraždy!

V autě, které kolem 19:30 v ulici Père Lachaise ve 20. pařížském obvodu najelo na terasu baru, byli dva lidé. Patrně požili alkohol a byli pod vlivem návykových látek, sdělil deníku Le Parisien policejní zdroj. Řidič utekl, spolujezdce zatkla policie, dodává deník. Le Figaro píše, že řidič naboural právě kvůli tomu, že byl opilý.

O několik hodin později policie dopadla i řidiče, který z místa nehody utekl pěšky. Byl vzat do vazby.

Číšník z podniku vzdáleného asi 200 metrů od místa nehody AFP řekl, že auto přijelo vysokou rychlostí, vjelo do protisměru a on pak slyšel ránu. Lidé podle něj utíkali do všech stran, dvě ženy pomáhaly raněným a velmi rychle dorazila i policie. „Jsou to kolegové, sousedi, lidi, které znám. Je to klidná ulice, nikdy se tu nic neděje,“ uvedl číšník.

Vyšetřovatelé se původně domnívali, že srážka byla nechtěná a že se jednalo o nehodu. Řidič tak byl vyšetřován kvůli podezření z neúmyslného zabití. Později však policie překvalifikovala čin na vraždu a pokus o vraždu. „Kvalifikace činu byla změněna po některých výrocích vyšetřovaného ve vazbě, které vyvolaly domněnku, že se jednalo o úmyslný čin,“ sdělila dnes prokuratura.

Na místo neštěstí přijely čtyři hasičské vozy a několik vojáků z programu Sentinelle, kteří hlídkují ve francouzských ulicích v rámci prevence teroristických činů. V Paříži začínají 26. července letní olympijské hry, v celé zemi je zvýšený důraz na bezpečnost. Během her bude v ulicích 35.000 policistů a četníků.