Beznaděj po nehodě autobusů v Nepálu: Záchranáři hledají 55 mrtvol!

Nepálská policie nemá žádnou naději, že by se podařilo nalézt naživu někoho z 55 lidí na palubě dvou autobusů smetených minulý týden do řeky Trišuli. Uvedla to v pondělí agentura Reuters s odkazem na prohlášení vysokého představitele policie. V oblasti, kde se autobusy zřítily do řeky, stále pracují pátrací týmy.