12 zraněných po zřícení stanu na festivalu Pohoda: Naprosté selhání organizátorů, tvrdí Iva Pazderková

Silná bouřka v pátek večer zasáhla slovenský hudební festival Pohoda, kde se zřítil jeden z velkých stanů. Dvanáct lidí se zranilo, neměli by mezi nimi být Češi. Organizátoři festival předčasně ukončili. Oznámili to dnes na sociálních sítích. Na festivalu účinkovala i Iva Pazderková, která se do organizátorů ostře pustila!

Oznámení o zřícení stanu dostaly slovenské záchranné složky po půl osmé večer. „Na místě záchranáři doteď ošetřili 12 lehce zraněných osob a následně osm z nich převezli do nemocnice v Trenčíně, čtyři do Považské Bystrice. Šlo převážně o úrazy hlavy a horních končetin,“ informovalo v pátek krátce před půlnocí Operační středisko záchranné zdravotní služby.

Pořádně ostře se do pořadatelů festivalu pustila na sociální sítí X česká herečka Iva Pazderková, která na festivalu vystupovala s Pražským Výberem. "Několik hodin jsme věděli, že těsně po konci koncertu přijde nebezpečná bouřka. Přišla. Věděli to všichni včetně organizátorů. Ve chvíli, kdy vyzvali diváky (tisíce), aby se schovali do aut, zbývalo 5 minut do 'Apokalypsy'."

Podle Pazderkové jim produkční tvrdila, že se bouřka snad roztrhá v okolních horách. V příspěvku rovněž připomněla velice podobnou událost,k terá vroce 2009 skončila tragicky. Tehdy zde rovněž při bouřce silný vítr zbořil stan, při neštěstí zemřel jeden muž (†29) a přibližně 52 lidí utrpělo zranění. Organizátoři tehdy bouřku očekávali a návštěvníky varovali, pořadatelé ale koncerty neukončili a stan u velké stage nevyklidili.

„Na náš zastupitelský úřad v Bratislavě se v souvislosti s událostmi na festivalu Pohoda neobrátil žádný český občan. Ani slovenská policie, se kterou jsme v kontaktu, podle našich informací nezaznamenala, že by se na ni v této věci obrátili čeští občané,“ sdělil mluvčí ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake.

Video Hudební festival Pohoda na Slovensku pod náporem silných bouří: Jeden z hlavních stanů se zřítil! - Sidonia Borkovcová

„Po důsledném zvážení časových možností kontroly bezpečnosti festivalových staveb jsme se rozhodli, že Pohodu 2024 musíme ukončit,“ píše se v prohlášení organizátorů festivalu. Kontrola podle nich může trvat až 24 hodin, což jim znemožňuje pokračovat v programu. Festival, který začal ve čtvrtek, měl původně trvat do soboty.

Silná bouře, která se přehnala přes západ Slovenska, shodila stan Slovenské spořitelny, kde se v tu dobu podle svědků nacházely desítky až stovky účastníků, píše server aktuality.sk. Na místě zasahovali zdravotníci i hasiči, po lidech pod plachtou pátrali se psem i termokamerou. „Byl jsem tam a stihnul se rozběhnout ven. Když spadla strana a roh, tak to vypadalo, že spadne celý stan,“ popsal situaci na místě jeden ze svědků.

Poničené jsou i další stany v areálu včetně stánků s jídlem a pitím i stany návštěvníků ve stanových městečkách. Z velkých pódií bouře a vichr poničily kromě stanu Slovenské spořitelny i stage aktualit.sk

Organizátoři přerušili večerní program na veškerých pódiích. Zatím není jasné, zda festival, který měl trvat od čtvrtka do soboty, bude ukončen úplně.