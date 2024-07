Nebezpečí v dovolenkovém ráji: Žena našla na pláži použitou stříkačku s jehlou!

„Chtěla bych vás varovat, že až půjdete k vodě, pořádně se podívejte, než si lehnete na zem. Na pláži Lipauska v Bibinje jsme našli jehlu. Skoro jsme se na ni napíchli, mezi kameny nebyla vůbec vidět,“ píše žena v příspěvku. Ten mezi občany města vyvolal značné pobouření. Někteří diskutující prý nikdy takovou zkušenost neměli, jedna z účastnic však napsala, že se s pozůstatky užívání drog na pláži setkává pravidelně.

Autorka příspěvku také popsala, že při úklidu myslela i na zaměstnance veřejné správy. „Jehlu jsme zapíchli do nedopalku cigarety a hodili do láhve od koňaku, kterou jsme tam také našli. Celé jsme to pak vyhodili.“ Diskutující se shodují na tom, že jehly na plážích představují velký problém, především kvůli častým návštěvám dětí.

Příspěvek v zadarské skupině přitáhl už i pozornost úřadů. Deníku Zadarski list to potvrdil ředitel místních komunálních služeb Tome Šimunić. „Naše společnost o tom neobdržela oficiální oznámení. Naším hlavním úkolem je každé ráno navštívit všechny pláže a to není malý úkol, protože v oblasti je sedm kilometrů pobřeží. Každá pláž se musí vyčistit, shrabat a smést.“ Dodal také, že práce neustávají ani o víkendu, protože lidé se v moři koupou každý den.

Chorvatsko, Řecko či Itálie: Jaké hrozí pokuty v dovolenkových rájích? Omezení u alkoholu, pláží i lehátek

„Odhozená jehla mohla být někde zahrabaná nebo schovaná. Případů uživatelů drog na veřejnosti bohužel přibývá,“ řekl Šimunić. Ten především apeluje na narkomany, aby se vyhýbali veřejným místům a hlavně těm, která navštěvují děti. „Člověk musí být naprosto nezodpovědný, aby tohle dělal na pláži a nechal tam po sobě jehlu.“

Pracovníci úklidových služeb prý také častěji narážejí na použité jehly, které po sobě zanechali cukrovkáři. Podle Šimuniće se lidé stali neopatrnými a svůj odpad často pohazují po okolí. „Před několika lety jsme museli zavést i druhou směnu, abychom pláže dokázali udržet čisté,“ prozradil na závěr.