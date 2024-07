Chorvatsko, Řecko či Itálie: Jaké hrozí pokuty v dovolenkových rájích? Omezení u alkoholu, pláží i lehátek

Zákaz nošení plavek mimo pláže

Poplatky za sprchy

Tisíce za alkohol

Pozor na venčení bez vodítka

Vadí i hluk kufrů na kolečkách

Chorvatské město Split následovalo příklad Dubrovníku a rozhodlo se zakázat procházky po centru starého města v plavkách, informoval server Croatia Week. Pokud turisté nové pravidlo nedodrží, hrozí jim pokuta.

„Uvnitř zóny A (kulturně-historické centrum) je zakázáno být na veřejném prostranství v plavkách, spodním prádle nebo bez oblečení,“ stojí v rozhodnutí rady města. Trest by navíc mohli dostat i turisté, kteří nosí „oděv propagující užívání drog“, napsal deník Mirror.

Předpis, který má v městě udělat pořádek zejména v kulturně-historickém centru Splitu, vstoupil v platnost na začátku minulého roku s pokutou 150 eur (v přepočtu zhruba 3 560 Kč, pozn. redakce) pro ty, kdo poruší stanovy. Komunální strážci budou hlídkovat v ulicích a dohlížet na dodržování nových pravidel.

A pokuty se za nošení plavek mimo pláže skutečně dávají. „Vím o třech lidech. Jeden zaplatil 25 eur (v přepočtu přibližně 618 Kč), druhý zaplatil 50 eur (v přepočtu přibližně 1.235 Kč) a další zaplatil taky kolem 50 eur. Zase bude záležet na tom, kde se asi člověk bude promenádovat, jak to bude vypadat a podobně. Tohle jsou lidé, kteří se ozvali asociaci a říkali – oni na mě byli zlí, protože mě tam zastavili, já jsem řekl, že si to tričko tedy obléknu, to jsem nemohl vědět, oni řekli, že už to platí dávno. To je věc, která platí už několik let, těm lidem vysvětluji – hele, svlékl by ses do půlky těla na Václaváku, na Staromáku, procházel by ses tam? Je to úplně stejný nesmysl. Za prvé mám úctu k místním lidem a za druhé mám úctu k historii, která tam je, takže rozhodně nepůjdu v plavkách,“ řekl Veber Blesk Zprávám.

Hodně lidí si stěžovalo na to, že na plážích zdražili sprchy, podotkl dále Veber, ale je to kvůli tomu, že návštěvníci nechávali téct pitnou vodu bezúčelně. „Je potřeba to vysvětlit. Na pláži byla sprcha, přišel jsem, otočil jsem sprchou, tekla mi pitná voda, a pak jsem odešel a nechal jsem to puštěné. A když (Chorvaté) zjistili, že spotřeba vody je úplně enormní, zavedl se tam symbolický poplatek,“ vysvětlil.

Pokuta za konzumaci alkoholu na veřejnosti činí 150 eur (v přepočtu zhruba 3 560 Kč) a za venčení psa bez vodítka je to 66 eur (v přepočtu zhruba 1 567 Kč). Mezi další zákazy patří lezení na památky, usínání na veřejných místech, močení či zvracení na veřejných prostranstvích, pohyb ve fontánách či spaní v parcích.

Kromě již výše zmíněných opatření se v Dubrovníku rozhodli bojovat také například proti hluku kufrů na kolečkách. „V Dubrovníku se rozhodli bojovat také proti nadměrnému hluku, který produkují některé restaurace, či řešit stížnosti občanů na hluk kufrů na kolečkách v pozdních nočních či brzkých ranních hodinách,“ řeklo Blesk Zprávám české velvyslanectví v Záhřebu.