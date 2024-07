Chladnokrevná vražda na Teplicku! Podezřelého policisté zadrželi, hrozí mu až 18 let

O vraždě dvaapadesátiletého muže na Teplicku a zadržení podezřelého ve čtvrtek na webu policie informoval policejní mluvčí Kamil Marek.

Obviněný je v policejní cele, policisté podají podnět k jeho vzetí do vazby. V případě, že soud ho shledá vinným, hrozí muži trest odnětí svobody až do výše 18 let.

Policisté v Ústeckém kraji od začátku roku evidují 11 zvlášť závažných zločinů, z nichž ve čtyřech případech to byla dokonaná vražda, v dalších pěti pokus o vraždu a ve dvou příprava vraždy. Ve všech zmíněných případech policie zná totožnost pachatelů, uvedl Marek.