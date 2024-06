Bruslař se pokoušel sjet liberecký Ještěd: Po pádu bojuje o život!

Nešťastný incident se odehrál ve středu kolem 22. hodiny večer. „Svědek zdravotnickou záchrannou službu zavolal k 29letému zraněnému muži ležícímu u komunikace mezi Výpřeží a dolním parkovištěm u lanovky na hoře Ještěd v Liberci. Na nohou měl obuté brusle a silně krvácel na hlavě,“ uvedla k události policejní mluvčí Libereckého kraje, Ivana Baláková.

Přivolaní záchranáři označili mužova zranění za život ohrožují a bruslař byl následně transportován do liberecké nemocnice, konkrétně na anesteziologicko resuscitačního oddělení.

Policejní mluvčí přiblížila, co bylo zřejmě důvodem bruslařova pádu. Před jízdou měl popíjet alkohol. Po jeho posilnění se cítil způsobilý na to, že zvládne sjet z vrcholu až dolů do města. To se ale nestalo. Muž nezvlál pravotočivou zatáčku a spadl na asfaltový povrch silnice přímo na hlavu.

„Pokud by při jízdě na bruslích použil ochrannou přilbu, pravděpodobně by nyní nemusel bojovat o život. Spadnout na hlavu můžete ale snadno i na rovině, proto si vždy chraňte své zdraví nošením ochranné přilby," apelovala na veřejnost Baláková.