Žhářský útok v baru v Liberci: Policisté zadrželi podezřelého muže!

„V současné době probíhají další úkony trestního řízení. S ohledem na okolnosti tohoto případu můžeme veřejnost uklidnit, že nehrozí žádné další nebezpečí,“ uvedla Jeníčková. Další informace podle ní zatím nelze poskytnout. Případem se zabývá policie pro podezření ze zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení. Při požáru baru Black Panther, který je nedaleko vlakového nádraží v ulici 1. máje, utrpělo zranění 15 lidí, z toho sedm vážné.

Bar nedaleko vlakového nádraží neměl ve svém okolí dobrou pověst, chodili do něj i narkomani či bezdomovci. Podle svědků citovaných médii požár úmyslně založil muž, který si přinesl plastový kanystr, zapálil jej a hodil mezi hosty se slovy, že všichni zemřou. Policie jejich svědectví zatím oficiálně nepotvrdila.

Bar je od požáru uzavřený, jeho provozovatel Theodor Lenárt jeho provoz obnovovat nebude. „Tímto to skončilo,“ řekl ČTK. Vnitřek baru je podle něj zcela poničený. V pondělí večer osobně v baru nebyl, informace má je od svého barmana. „Byl to někdo náhodný, byl tam snad podruhé. Zapálil kanystr a hodil,“ uvedl Lenárt. Co ho k tomu vedlo, netuší. „Nevím, možná měl nějaký konflikt s jinými hosty,“ dodal.

Výši škody způsobenou požárem zatím majitel budovy, v němž bar byl, nezná. „Nahlásili jsme to na pojišťovnu a čekáme na jejich technika,“ řekla ČTK za majitele správkyně budovy a jednatelka RELIA správy nemovitostí Jitka Eichlerová. Podle ní kromě prostor baru požár žádné jiné škody na budově nezpůsobil.