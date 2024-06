Smrt chlapečka (†4) v Mostě: Michal u soudu zpytoval svědomí, za vraždu si odsedí 17 let!

Ústecký krajský soud ve středu poslal Michala P. za vraždu dítěte, pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví na 17 let do vězení. Při konfliktu v Mostě zemřel čtyřletý chlapec. Soud odmítl nárok biologického otce na nemajetkovou újmu ve výši 17 milionů korun. Michal P. na závěr hlavního líčení řekl, že lituje toho, co se stalo. Podal odvolání na místě, rozhodnutí není pravomocné. Státní zástupce a zmocněnec poškozeného si ponechali lhůtu.