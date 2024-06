Policie zadržela otce chlapce zabitého granátem! Muž s hochem ho údajně našli ve vojenském prostoru

Informaci Blesku potvrdil mluvčí MZV Daniel Drake. „Mohu potvrdit zadržení českého občana v souvislosti se středečním výbuchem v Zadarské župě. S ohledem na skutečnost, že při incidentu zemřelo dítě, nebudeme poskytovat žádné informace. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu se všemy relevantními institucemi,“ sdělil mluvčí Blesku.

Podle policie muž se svou rodinou a přáteli navštívil „označené nebezpečné vojenské cvičiště“ v oblasti města Knin, nedbal výrazných písemných upozornění a dovolil dítěti, aby s sebou vzalo nalezené výbušné zařízení, které následně podezřelý osobně uložil do auta.

„O něco později kvůli poruše na automobilu vozidlo zastavili u silnice a dítě z vozidla vyndalo výbušné zařízení, které v jednu chvíli explodovalo,“ uvedla v prohlášení zadarská policie, která ve čtvrtek pozdě večer provedla na místě kriminalistickou expertizu.

Muž je vyšetřován pro podezření z obecného ohrožení a rovněž z ohrožení života a majetku nebezpečným jednáním.

Již dříve policie uvedla, že na místě zahynulo dítě narozené v roce 2015. Dvě ženy ve věku 49 a 34 let a jeden muž ve věku 39 let, všichni občané České republiky, byli převezeni do nemocnice v Zadaru.

